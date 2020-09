Passeggiata contemplativa all’ombra di un albero monumentale con degustazione di prodotti del territorio.

Alle ore 17 di Domenica 27 Settembre, in una splendida tenuta di san Ruffino di Scandiano, il giornalista Carlo Mantovani guiderà i partecipanti ad una passeggiata contemplativa all’ombra della “Ricciolona”, la quercia monumentale di quasi due secoli di vita che domina il parco: un percorso che porterà i presenti a conoscere il mondo delle piante, che – come apparirà chiaro – ha molto da insegnarci. Dalle radici delle piante, a quelle del gusto: l’evento, infatti, si consulterà con una imperdibile degustazione enogastronomica a base di specialità del territorio.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa Covid, è su invito: per informazioni e prenotazioni, tel o whatsapp al numero 388 3466199.

In caso di maltempo l’evento si intende rinviato alla domenica successiva.