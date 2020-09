Ha una valenza particolare l’avvio del progetto “Officina Musicale”, i corsi liberi proposti dall’Istituto musicale Merulo di Castelnovo Monti, in collaborazione con il Teatro Bismantova. Questa attività infatti segna la riapertura del teatro dopo il periodo di pandemia Covid-19, un primo, piccolo ma importante passo per recuperare la fruizione di una struttura che negli anni è diventata un punto di riferimento irrinunciabile per la cultura in montagna.

I corsi saranno presentati ufficialmente martedì prossimo, 29 settembre, con un open day nella sede dell’Istituto Merulo (Centro Culturale Polivalente, via Roma 4) dalle ore 15 alle 18.30: prenotandosi attraverso il sito codazero.it sarà possibile “provare” e valutare i tre corsi che saranno attivati: canto, chitarra / basso, batteria. Docente del corso di canto sarà Alessia Cavuoti, allieva della professoressa Ilya Aramayo al Conservatorio “Boito” di Parma, vincitrice di numerosi concorsi e concertista in tutta Italia; Il corso di chitarra / basso sarà invece affidato a Max Bonfrisco, allievo e collaboratore di Massimo Varini: ha al suo attivo più di 1000 concerti in tutta Italia ed è stato docente in diverse scuole e accademie; docente di batteria sarà Riccardo Bontempelli, diplomato al CPM di Milano, insegnante in diverse scuole reggiane, ha all’attivo diverse collaborazioni nell’ambito della musica jazz, pop rock, folk.

I corsi inizieranno la prima settimana di ottobre, e si terranno negli spazi del Teatro Bismantova. Le iscrizioni saranno sempre aperte. Le lezioni di canto si terranno al giovedì, quelle di chitarra / basso il lunedì e batteria al mercoledì. Per ogni informazione è possibile contattare il Teatro al numero 0522 611876, mail info@teatrobismantova.it, e la segreteria dell’Istituto Merulo, tel. 0522610206, merulo@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

“Finalmente possiamo e vogliamo ricominciare. Il Bismantova riapre le porte” affermano il Direttore artistico del Teatro, Giovanni Mareggini, e l’Assessore alla Cultura di Castelnovo, Emanuele Ferrari: “Dopo mesi di chiusura forzata, Officina Musicale inaugura le attività della stagione 2020-2021 con una proposta nuova, più ampia e con nuovi docenti. La Direzione del Teatro e l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Issm “Peri-.Merulo”, intendono arricchire la già ampia e qualificata offerta della sede castelnovese con alcune discipline non inserite nel normale piano formativo; l’intento è quello di dare una risposta alla richiesta di una formazione continua che viene dalla gente del nostro Appennino, giovani e adulti. Iniziamo in ottobre con gli incontri delle prime 4 discipline, ma presto arriveranno nuove sorprese. Inoltre, al percorso didattico proposto dai docenti nei diversi moduli, si affiancheranno concerti, master, attività di insieme. Ci saranno novità anche dal punto di vista organizzativo e per ciò che riguarda la durata delle lezioni: saranno attuati moduli più flessibile ed adattabili, in modo da andare incontro alle esigenze del maggior numero possibile di persone e risolvere alcune precedenti criticità. I nostri docenti, straordinari musicisti, e lo staff del Bismantova ce la stanno mettendo tutta per progettare un anno di lezioni da svolgere nella massima sicurezza possibile ma con la tranquillità, la gioia e il piacere di fare musica insieme. Ecco perché “Officina Musicale”: perché la musica, per essere, si deve fare. E insieme sarà bellissimo. E allora seguiteci e, come diciamo spesso anche per il Teatro, non perdete il filo”.