Eva ha 15 anni e vive a Sassuolo. È uscita di casa per andare a scuola a Reggio Emilia mercoledì 23 settembre, ma non è entrata in classe. Ha invece raggiunto un’amica con la quale ha trascorso un po’ di tempo, tornando a Sassuolo. Nel corso della giornata, la madre di Eva ha ricevuto la notifica dell’assenza dalla scuola e ha scritto alla figlia che avrebbero dovuto parlarne. Eva ha spento il telefono. Non dorme a casa da due notti e nessuno tra i suoi amici è stato in grado di dare informazioni utili.

Adesso Eva ha i capelli neri: queste foto per rendere più facile la sua identificazione. Chi dovesse vederla, sola o con qualcuno, è pregato di chiamare il 112 o i carabinieri di Sassuolo.