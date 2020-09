Sarà a breve possibile percorrere tutto l’anello attorno al centro storico in bicicletta su un percorso dedicato e sicuro. Con i lavori in corso in questi giorni sul controviale di viale Piave si completa infatti la ciclovia 1 del Biciplan comunale che prevede la costruzione di un’ampia ciclabile lungo il perimetro dell’esagono cittadino nello spazio del cosiddetto ‘controviale’ per una lunghezza di 4,2 chilometri. Il nuovo tratto, ultimo pezzo mancante, si estende da piazzale Tricolore (porta San Pietro) a via Esperanto e verrà ultimato nei prossimi giorni con la posa delle segnaletica orizzontale e verticale.



