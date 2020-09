Domani, sabato 26 settembre, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla riceve il dono dell’Ordinazione di tre sacerdoti e di tre diaconi tra i seminaristi. I sei giovani saranno consacrati durante la Messa presieduta alle ore 18.30 dal vescovo Massimo Camisasca nella Cattedrale di Reggio Emilia.

I nuovi presbiteri sono don Tommaso Catellani, 26 anni, della parrocchia di “Santa Eulalia” in Sant’Ilario d’Enza, membro della Comunità sacerdotale “Familiaris Consortio”, avviato allo studio della Teologia liturgica alla Pontificia Università della Santa Croce; don Matteo Tolomelli, 32 anni, della parrocchia “San Martino Vescovo” in San Martino in Rio, appartenente alla Comunità sacerdotale “Familiaris Consortio”, che prosegue lo studio della Teologia fondamentale alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale; don Alessandro Zaniboni, 26 anni, della parrocchia “Santi Pietro e Paolo” in Pieve di Guastalla, avviato allo studio della Teologia pastorale alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale.

Riceveranno l’ordinazione diaconale Sebastiano Busani, Paolo Lusvardi e Marcello Mantellini.