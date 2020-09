Settimana della Salute Mentale domani al via il tradizionale appuntamento. Tra le novità di questa XV edizione c’è la rassegna “5 libri, 5 film, 5 biblioteche”, in cui bibliotecari ed esperti della Salute mentale dialogheranno sui nostri canali Facebook e YouTube https://www.facebook.com/Settimana-della-salute-mentale-111489207233459 per presentare a turno un libro e un film, in un ideale tour della nostra provincia. Le dirette coinvolgeranno le biblioteche comunali di Quattro Castella, Albinea, Casina, Brescello e della Biblioteca Livi dell’Ausl.

Questo è l’elenco degli appuntamenti:

Lunedì 28 settembre, ore 10 Diretta Facebook

Fabio Uliano Grasselli (Biblioteca di Quattro Castella) e Silvia Azzali (psicologa Ausl) presentano “Raccontami di un giorno perfetto”, di Jennifer Niven e l’omonimo film di Brett Haley

Martedì 29 settembre, ore 10 Diretta Facebook

Chiara Bombardieri (Biblioteca scientifica “Carlo Livi”) e Luca Pingani (UniMoRe) presentano “Follia” di Patrick McGrath e “Il solista” di Joe Wright

Mercoledì 30 settembre, ore 10 Diretta Facebook

Federica Franceschini, Francesca Codeluppi (Biblioteca “Pablo Neruda” di Albinea) e Gaddomaria Grassi (psichiatra) presentano “La signora nel furgone ” di Alan Bennet e “Shutter Island” di Martin Scorsese

Giovedì 1 ottobre, ore 10 Video YouTube

Monica Sassi (Biblioteca “Sincero Bresciani” di Casina) e Federica Paterlini (psicologa Ausl) presentano “Quando eravamo in tre” di Aidan Chambers e “Noi siamo infinito” di Stephen Chbosky

Venerdì 2 ottobre, ore 11 Video YouTube

Max Berni (Biblioteca “Antonio Panizzi” di Brescello), Jody Libanti e Roberta Lumia (psicologi Ausl) presentano “L’avversario” di Emmanuel Carrère e “Lei” di Spike Jonze

Tutti i video saranno visibili sul canale YouTube anche dopo la Settimana.

Il Multiplo di Cavriago, che ha una lunga tradizione di collaborazione con la Settimana della Salute Mentale, partecipa stavolta con una puntata speciale di “Lavor da mat” della web TV “Cavriago on air” e con un incontro aperto dei gruppi di lettura, per adulti e giovani, dedicato al libro “Perdonami, Leonard Peacock” di M. Quick.

Inoltre alla Panizzi di Reggio Emilia sarà presente una vetrina tematica, con una selezione di libri e film sul tema; la biblio-filmografia, che segnala i testi disponibili su EmiLib per la lettura in versione ebook, sarà disponibile anche sul sito della Panizzi.