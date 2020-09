Si avvicina il fine settimana di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare. Nel rispetto delle regole previste dalla normativa anti Covid, il 25, il 26 settembre sarà dedicato nella nostra provincia alla rimozione dei rifiuti abbandonati da spazi pubblici e ambienti naturali.

Ma tra gli obiettivi di Puliamo il Mondo si inserisce, ormai da qualche anno, una nuova ineludibile ragione, ed è quella di promuovere, insieme alla cura dell’ambiente, uno spirito di comunità fatto di tolleranza, solidarietà e integrazione. Un “Puliamo il Mondo dai pregiudizi”, come lo abbiamo voluto chiamare, che torna anche quest’anno in collaborazione con la Commissione europea e un comitato organizzatore formato, alivello nazionale, da 41 associazioni, che si occupano di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

In Provincia di Reggio tutte le iniziative si svolgeranno sabato 26 settembre al pomeriggio. A Reggio si potrà scegliere fra la pulizia del Crostolo, con ritrovo alle ore 14,30 al Parco delle caprette di via Monte Cisa dove, in collaborazione con i giovani della Croce Rossa si pulirà sia il parco stesso che il T. Crostolo, ormai da anni appuntamento immancabile della nostra campagna, che negli anni ha prodotto una riqualificazione del letto del torrente con la reccolta di innumerevoli quintali di rifiuti. Sempre a Reggio alle 15 ci si potrà trovare a Gavasseto per la pulizia dell’area del fontanile dell’Ariolo, con ritrovo aslle 14,30 nella piazzetta della frazione cittadina.

A Cadelbosco di Sopra, in collaborazione cn l’amministrazione comunale il ritrovo è alle 14,45 sia nel capoluogo che nelle quattro frazioni di Cadelbosco di Sotto, Villa Argine, Zurca e Villa Seta, proprio per permettere una pulizia capillare del territorio. Partcipa all’iniziativa anche l’Istituto Comprensivo e l’Associazione “Il Bosco di Sotto”.

A Fabbrico, sempre in collaborazione con il Comune, partendo alle 15 dall’sola ecologoca si svolgerà il 3° plogging “corro, cammino e raccolgo” sia nel centro abitato che nelle strade di accesso al paese. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Pro Loco, Auser e Fabbrichiamo Idee.

“Puliamo il Mondo – dichiara Massimo Becchi presidente di Legambiente Reggio Emilia – è l’iniziativa che per eccellenza rende i cittadini partecipi della tutela del proprio territorio, lasciando un segno tangibile di quanto fatto. In molte aree ripulite gli scorsi anni infatti non si sono più verificati episodi di abbandoni e spesso sono proprio i cittadini a segnalarci abbandoni di rifiuti che poi verifichiamo e segnaliamo per la rimozione ai comuni. Il cittadino è la prima sentinella del nostro territorio”.

Quest’anno l’iniziativa si svolge in collaborazione con lo sponsor Trivium Packaging Italy, azienda di produzione di contenitori metallici con sede a Montecchio Emilia.

“Siamo molto contenti di partecipare a questo evento che ci rappresenta in tutto ciò che facciamo – afferma Massimiliano Zanirato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trivium Packaging Italy – L’imballaggio metallico è ecosostenibile, è infinitamente riciclabile e grazie alla diligente raccolta differenziata superiore al 70% nei nostri comuni, contribuisce a mantenere il nostro “mondo pulito” ed è fonte di risorsa infinita”.

Trivium Packaging Italy fa parte della multinazionale olandese Trivium Packaging BV, leader globale del mercato degli imballaggi metallici destinati ai beni di consumo. Trivium Packaging Italy, con i suoi 8 stabilimenti produttivi in Italia, conta oltre 600 dipendenti e offre una gamma completa di contenitori in banda stagnata e alluminio incluso lattine per alimenti in 2 e 3 pezzi, barattoli per vernici, bombolette aerosol e un vasto assortimento di sistemi di apertura.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: si consiglia di portare i guanti, scarpe o stivali comodi e mascherina. Per informazioni: 0522.431166 o info@legambientereggioemilia.it