Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle aree di crinale appenninico con precipitazioni, localmente a carattere di rovescio temporalesco. Nuvolosità variabile sulle aree di pianura, con locali addensamenti sulla Romagna al primo mattino e nel corso della giornata sulle rimanenti aree, specie quelle più occidentali, con possibilità di rovesci sparsi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 17°C e 19°C sulle pianure centro-occidentali e intorno a 20°-21°C sulla Romagna e la fascia costiera; massime in lieve calo, con valori tra 23°C e 25°C . Venti: moderati sud-occidentali, con rinforzi specie lungo i rilievi, la Romagna e il mare; In serata tendenza a divenire occidentali e ad attenuarsi di intensità a partire da ovest. Mare: mosso, fino a molto mosso al largo dal pomeriggio.

(Arpae)