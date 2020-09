Doppio appuntamento per la nuova edizione di Oktoberfest, la rassegna completamente dedicata agli amanti delle birre tedesche e delle specialità bavaresi. Per due weekend, 25 e 26 settembre e 2 e 3 ottobre, al Salone delle Feste di Correggio si celebra la più importante festa della birra al mondo, che ogni anno richiama decine di migliaia di persone a Monaco di Baviera. Un appuntamento unico nel suo genere per i giovani, per le famiglie e per per tutti gli amanti dell’Oktoberfest che quest’anno non riusciranno a raggiungere Monaco di Baviera.

Saranno tre i tipi di birra proposti: la Paulaner Marzen, bionda dorata di grande eleganza, nella sua versione prodotta appositamente per l’Oktoberfest da un birrificio che fermenta malti dal 1634, e la Hacker Pschorr, una classica birra chiara di alta qualità, molto popolare presso gli esperti delle specialità bavaresi. Tutte le birre sono naturalmente alla spina e servite nei classici boccali da un litro.

Per allietare la tre giorni sarà attivo anche il ristorante, aperto tutte le sere dalle 19 alle 23 e la domenica a pranzo dalle 12.30. La cucina è per tutti i gusti, dall’antipasto di salumi bavaresi accompagnati dal classico bretzel ai piatti di carne: partendo dal weißwurst, il tipico wurstel bianco, allo stinco di maiale cotto nella birra Paulaner e l’irrestistibile stracotto alla Marzen. Oltre ovviamente ad alcuni primi per una cena genuina e sostanziosa, che non potrà concludersi senza aver assaggiato lo strudel di mele (per info e prenotazioni, chiamare Cristian al 328 8288485).

Ingresso libero, ristorante aperto dalle 19 alle 23.