Una biciclettata alla scoperta delle bellezze del territorio, da San Cesario a Nonantola, passando per Castelfranco Emilia. Questa, in sintesi, PedaliAMO, l’iniziativa in programma domenica prossima 27 settembre nei territori dell’Unione del Sorbara. Nata da una collaborazione fra i Comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario, l’iniziativa, totalmente gratuita, si svilupperà lungo la via Romea Nonantolana, con tappe e visite all’Abbazia di San Cesario, a Villa Sorra e all’Abbazia e al Museo di Nonantola. Oltre all’arte e alla natura, protagonisti dell’evento saranno anche le eccellenze gastronomiche del territorio: durante la sosta a Villa Sorra, infatti, sarà offerto ai partecipanti un packed lunch a cura dell’Istituto Spallanzani che con Villa Sorra ha un legame particolare, mentre a Nonantola, oltre alla manifestazione “Sóghi, Saba e Savór”, ci saranno anche assaggi di parmigiano e aceto balsamico, dopo la visita al museo.

«Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, si è creata una proficua collaborazione fra tre Comuni dell’Unione per un’esperienza di turismo lento all’insegna della promozione del nostro territorio e delle sue ricchezze artistiche, culturali e gastronomiche, che ci auguriamo sia la prima di una lunga serie» ha dichiarato l’Assessore al Turismo di Castelfranco Emilia Francesca Capuozzo.

«Quella di domenica è un’iniziativa molto importante, non solo in quanto promotrice di un percorso di pellegrinaggio, ma anche perché permette di valorizzare alcune eccellenze del nostro territorio come la Basilica romanica di San Cesario» ha poi aggiunto Sofia Biondi, Assessore alla Cultura di San Cesario, sottolineando a sua volta che «nel 2021 abbiamo intenzione di organizzare con gli altri Comuni altre attività similari per far conoscere ancora di più la Via Romea e la sua storia». Riflessioni pienamente condivise anche da Andrea Zoboli, Assessore alla Cultura e al Turismo di Nonantola che ha colto l’occasione per rimarcare quanto questa iniziativa non sia «solo l’occasione per visitare le bellezze artistiche del territorio, ma fa parte di una strategia più ampia di promozione della via Romea Nonantolana che inizia dalla consapevolezza locale dell’itinerario e delle sue potenzialità, un aspetto fondamentale per far conoscere il cammino anche a livello nazionale e internazionale».

Chi volesse partecipare può scrivere una mail a: fabio.zara@egoebyke.com oppure contattare il numero 348/3961274. Sarà possibile, per chi lo desidera, prenotare anche le biciclette, sia nella versione tradizionale che a pedalata assistita.