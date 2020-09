Prende il via la quinta stagione del Mercato Sonato – l’ex mercato rionale di Bologna che l’Orchestra Senzaspine, in collaborazione con il Comune e il Quartiere San Donato – San Vitale, ha trasformato in un teatro urbano unico nel suo genere in Europa – che inaugura da mercoledì 30 settembre a domenica 4 ottobre, dopo la pausa causata dall’emergenza sanitaria, con la rassegna “Mercato Sonato – Immaginari periferici”, frutto dell’omonimo progetto vincitore del bando “CREATIVE LIVING LAB – II edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT.

Il progetto, che si inserisce nella cornice più ampia dell’iniziativa Mercato Sonato – primo spazio pubblico in Italia interamente autogestito dal 2016 da un’orchestra giovanile –, parte dall’esigenza di ricucire il legame della comunità con lo spazio fisico dell’ex Mercato, che perdendo la sua funzione, una volta dismesso ha creato un vuoto identitario per gli abitanti del territorio. Un progetto multiculturale e intergenerazionale che trae la propria forza dai destinatari, non solo i residenti stessi ma anche gli artisti e gli operatori coinvolti in una co-creazione che va al di là della semplice fruizione. In quest’ottica uno degli elementi fondamentali del progetto è il dialogo sia sotto forma di racconto artistico che come

raccolta di storie e suggestioni, per fare del Mercato Sonato un luogo di identità e riconoscibilità per un intero Quartiere.

Dalla musica al teatro, dall’arte all’illustrazione, le cinque giornate vedranno impegnati artisti e tecnici al fine di restituire l’immagine originaria dello spazio del Mercato, esplorandolo e raccontandolo attraverso i diversi linguaggi artistici.

Sarà l’Orchestra Senzaspine a fare gli onori di casa, mercoledì 30 settembre alle 21, regalando alla cittadinanza un concerto interamente gratuito, un motivo anche per accogliere il pubblico dopo sette mesi di chiusura del Mercato Sonato. Diretta da Matteo Parmeggiani, l’Orchestra coinvolgerà gli spettatori con il conduct us, in cui i più temerari potranno mettersi in gioco e accettare la sfida di salire sul podio a dirigere la compagine orchestrale.

