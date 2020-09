Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 11 davanti alla Biblioteca Leontine a villa Giacobazzi, l’animattore Luigi Zanin di Zaroteatro presenterà “Tra le onde”: uno spettacolo per bambini ispirato al magico mondo marino.

Il costo è di 4 euro, solo per i bambini partecipanti (non per gli adulti accompagnatori); il pagamento avverrà in loco prima dello spettacolo. I posti sono limitati ed è necessario prenotare contattando la Biblioteca Leontine (0536880814; mail: leontine@comune.sassuolo.mo.it).