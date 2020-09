Sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura dello svincolo 13 “SS9 Via Emilia”, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 23, alle 6:00 di giovedì 24 settembre.

Confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in uscita per chi proviene da San Lazzaro e in entrata verso Casalecchio.

Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Stendhal e Via Corticella;

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in uscita per chi proviene da San Lazzaro e in entrata verso Casalecchio. Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Stendhal e Via Corticella; dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e lo svincolo 5 “Lame”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Corticella e Via Cristoforo Colombo.