Torna Passa la Parola Festival della Lettura per Ragazzi, uno degli appuntamenti nazionali più attesi nel settore della letteratura per ragazzi e bambini. Passa la Parola chiude la sua nona edizione “in presenza” (dopo una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria): a Castelnuovo Rangone il 2 ottobre presso lo Spazio Glicine, a Modena il 3 e 4 ottobre in Piazza Mazzini e a Vignola presso la Libreria per Ragazzi Castello di Carta. Ospiti italiani e stranieri, scrittori, illustratori, artisti, narratori incontreranno i ragazzi e i bambini, protagonisti attivi del Festival poiché interagiscono direttamente con l’autore presente e anche in eventi on line.

Da venerdì 25 settembre saranno aperte le prenotazioni per gli eventi del Festival, che sono tutti gratuiti e rivolti a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di letteratura dell’infanzia. Sul sito www.passalaparola.it tutte le informazioni: causa Covid da quest’anno sarà obbligatorio prenotarsi per accedere alle location del Festival nel rispetto di tutte le norme ministeriali emanate dalle autorità competenti. Il clou del Festival si terrà il 3 e 4 ottobre a Modena in piazza Mazzini: Luigi Garlando, Alessandro Sanna, Guido Sgardoli, Nicola Cinquetti, Francesco D’Adamo sono solo alcuni dei “grandi big” di questa nona edizione in chiusura, che assieme a giovani autori emergenti come Alessandro Q. Ferrari e Angela Tognolini animeranno gli spazi di Piazza Mazzini a Modena, da sempre cuore dell’evento, per una pedagogia della lettura.

Ritorna anche la formazione: con corsi sull’uso della voce e lettura animata a cura di Sara Tarabusi e la conclusione della rassegna “Crescere lettori” con incontri di approfondimento, che celebrano il centenario di Gianni Rodari e affrontano i temi dell’educazione civica e della convivenza civile.

Passa la Parola è un progetto di promozione alla lettura ideato da Milena Minelli e Sara Tarabusi, Libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena. Il Festival si svolge con il contributo dei comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Castelfranco Emilia, Vignola, Spilamberto, Castelvetro di Modena. Con la collaborazione delle biblioteche dei vari territori coinvolti e con il sostegno di Conad. Main sponsor: BPER Banca, Medica Plus. Partner di Passa la Parola: Musei Civici.