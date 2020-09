Sarà stato il desiderio irrefrenabile di essere alla moda ad ogni costo, fatto sta che un 18enne abitante nel modenese, pur di andare incontro ai suoi desideri, rischia di macchiarsi la fedina penale. E’ infatti entrato come un normale cliente in un negozio di abbigliamento e ne è uscito da ladro. E’ andato quindi male lo shopping a gratis per un 18enne incensurato di Formigine che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia dai carabinieri della sezione radiomobile per il reato di furto.

Il ragazzo, infatti, l’altro pomeriggio si è recato presso il Centro Commerciale i Petali di Reggio Emilia con l’intento di far “shopping” a spese altrui. In un negozio però l’interesse mostrato dal giovane per alcune t-shirt ha insospettito gli addetti del negozio che hanno tenuto d’occhio il giovane. Entrava ed usciva dagli spogliatoi guardandosi con fare circospetto. Nell’ipotesi poi rivelatasi fondata che il ragazzo potesse compiere dei furti, è partita la segnalazione al 112 dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia che hanno inviato un equipaggio della sezione radiomobile. Giunti sul posto i carabinieri prendevano in consegna il giovane nel frattempo fermato dagli addetti alle vendite. Il ragazzo, dopo aver privato del dispositivo antitaccheggio le due magliette, le aveva indossate una sopra l’altra con l’intento di appropriarsene. I capi, del valore di 50 euro, seppur danneggiati sono stati restituiti al negozio. Il giovane è stato condotto in caserma dove, alla luce dei fatti, è stato denunciato alla Procura reggiana in ordine al reato di tentato furto aggravato.