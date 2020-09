Venerdì 25 settembre 2020 alle ore 18.30 in via Divisione Acqui 81 a Modena si festeggia il settimo compleanno dell’emporio sociale Portobello con tigelle, piadine e lotteria di beneficenza.

«Il settimo compleanno rappresenta per Portobello un traguardo che consolida la missione per cui è nato. Al tempo stesso Portobello si è ampliato, con nuove forme di aiuto alle famiglie a cui non è mai mancato supporto anche e soprattutto durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 – spiega Luca Barbari, presidente di Porta Aperta che gestisce Portobello – Tra i traguardi raggiunti c’è sicuramente l’aver mantenuto fede in questi anni all’obiettivo di sostenere le famiglie economicamente fragili e di essere punto di riferimento per tutta la comunità modenese, come testimonia il numero dei volontari che prestano servizio, e aver incrementato la rete di enti e associazioni che sostengono l’emporio sociale».

Sono migliaia le famiglie che in questi sette anni hanno beneficiato dei servizi di Portobello e le nuove sfide all’orizzonte puntano ad offrire più stimoli possibili ai beneficiari dell’emporio per uscire dalla loro condizione di fragilità. In questo senso, si ricorda l’inaugurazione dello Sportello Lavoro, realizzato grazie a una importante collaborazione con il mondo sindacale, e la Libreria Solidale.