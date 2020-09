In questo primo semestre di attività, Unimore ha scelto di adottare, come è noto, una modalità di didattica mista, con attività in presenza e a distanza, garantendo comunque la possibilità di fruire delle lezioni a distanza per tutti i Corsi, per l’intero anno accademico 2020/21.

Proprio per sostenere il diritto al studio dei propri studenti, agevolando la didattica a distanza per coloro che sono sprovvisti di un pc o di un dispositivo modem personale per connettersi alla rete, l’Ateneo mette a disposizione – attraverso uno specifico bando – 800 PC e altrettanti dispositivi Modem Wi-Fi, in comodato d’uso (https://www.unimore.it/bandi/StuLau-benefici.html).

Possono presentare la propria candidatura gli studenti e le studentesse Unimore iscritti/e al primo o secondo anno di un qualsiasi corso di Laurea Triennale, Magistrale a ciclo unico o Magistrale biennale e in possesso di un’attestazione ISEE 2020 (in corso di validità) con un indicatore ISEE inferiore a 23 mila euro.

La graduatoria per assegnare i dispositivi è formulata su base meritocratica.

Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda dal portale Esse3 entro le ore 15.00 di martedì 13 ottobre 2020.

“Il nostro Ateneo considera la parità di accesso e l’inclusione – spiega con soddisfazione il Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro – come aspetti essenziali di un sistema di qualità. Sotto questo profilo, le forme di didattica in modalità telematica necessitano di specifica attenzione e soprattutto di svolgersi nel miglior modo possibile, garantendo a tutti gli studenti e le studentesse di prendere parte ai momenti formativi con strumenti idonei e di partecipare in maniera efficace all’interazione con docenti e colleghi”.

Si ricorda che in questo primo semestre si svolgeranno una serie di attività in presenza, sempre nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza: le attività didattiche individuali o a piccoli gruppi, quali attività di laboratorio, tirocinio, esercitazioni ed attività esperienziali, la didattica post-laurea e le attività seminariali post-laurea, il ricevimento degli studenti o altre attività necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi.