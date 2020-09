Ieri, i carabinieri della stazione di Castelnuovo Rangone, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica un quarantaduenne marocchino, con precedenti di polizia e risultato non in regola con le norme di soggiorno. L’uomo, identificato in paese verso le ore 22.00, è stato sorpreso dai carabinieri in stato di ubriachezza. Per lui è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dal codice penale in caso di manifesta ubriachezza.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013