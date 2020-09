La Guardia di Finanza ha festeggiato, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di

contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, il suo Santo Patrono, San Matteo

apostolo ed evangelista.

Il “Celeste Patrocinio” è stato riconosciuto, accogliendo l’istanza presentata dall’allora

Comandante Generale del Corpo, da Papa Pio XI con Breve Pontificio del 10 aprile del 1934,

affinchè “le sentinelle custodi dei confini d’Italia avessero un valido intercessore presso Dio”

e “più facilmente ottenessero il Divino Ausilio nell’adempimento dei loro gravi doveri”.

Per la ricorrenza, Sua Eminenza Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, ha

officiato presso la Basilica di San Francesco una Santa Messa alla presenza del

Comandante Regionale dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, delle

massime autorità militari e civili, unitamente ai finanzieri in servizio ed al personale in

congedo della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e loro familiari.

Al termine della funzione religiosa, il Generale di Divisione Giuseppe Gerli, unitamente al

presidente della Sezione A.N.F.I. di Bologna Cav. Walter Francesconi e alla presenza del

Consigliere Nazionale A.N.F.I. Luciano Ronchini, a nome di tutti i finanzieri emiliano romagnoli, ha voluto procedere alla consegna a Sua Eminenza il Card. Matteo Maria Zuppi di un attestato con il quale l’alto prelato è stato nominato socio della locale Sezione

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Comandante Regionale ha altresì fatto dono a Sua Eminenza di un cappello alpino

riportante il fregio della Guardia di Finanza.