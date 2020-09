I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 56enne italiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo ieri alle 20:00 in un appartamento condominiale situato in zona San Donnino, quando la compagna dell’uomo ha telefonato al Numero Unico di Emergenza 112 chiedendo aiuto perché il 56enne la stava picchiando.

All’arrivo dei militari, la donna, agitata e spaventata, aveva il volto rosso e tumefatto a causa di una serie di “pantofolate” ricevute dal 56enne che l’aveva aggredita durante una lite domestica nata da futili motivi. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna, 55enne straniera, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna per essere medicata. L’aggressore, invece, gravato da precedenti di polizia specifici, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per fatti analoghi commessi in passato, è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.