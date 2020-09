Questo pomeriggio intorno alle 17:00 un autocarro adibito allo spurgo si è ribaltato nella rotatoria tra via Vignolese e la Tangenziale a Modena. All’arrivo dei Vigili del fuoco, in supporto alla Polizia locale, il conducente era già assistito da sanitari. L’intervento dei pompieri è valso alla verifica delle condizioni di sicurezza del mezzo, in attesa rilievi e rimozione veicolo.



