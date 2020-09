Un incontro per capire bene a livello giuridico quali sono limiti e possibilità che la legislazione italiana prevede per le famiglie che danno la disponibilità ad accogliere. E’ questo il tema del secondo incontro del progetto Reti di Famiglie in programma giovedì 24 settembre: “Aspetti giuridici dell’accoglienza” con l’Avvocato Cristina Muzzioli. Appuntamento alle ore 20.30 presso villa Bianchi – Centro per le Famiglie comune di Formigine in via Landucci 1/a.

(L’incontro si terrà presso il centro diurno L’Aquilone che si trova nello stesso cortile del centro per le famiglie). La partecipazione è gratuita, si consiglia l’iscrizione (info: 345 2931387).