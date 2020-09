Mercoledì 23 settembre prendono il via i lavori di ripristino della pavimentazione di alcune strade del territorio comunale di Modena in cui, per alcuni tratti, era stata temporaneamente installata la segnaletica provvisoria di limite di velocità a 30 chilometri orari. Dopo i lavori si tornerà ai normali limiti di velocità.

Gli interventi di manutenzione stradale, che saranno eseguiti dall’impresa Biolchini costruzioni srl, prenderanno il via da strada Albareto e proseguiranno nei giorni successivi in via Contrada, via Gherbella, via Ghiaroni e in altre vie dove è stata predisposta la riduzione della velocità. Nelle strade interessate dai lavori sarà progressivamente rimossa la segnaletica provvisoria e quindi verrà ripristinata il limite di velocità presente in condizione ordinaria, generalmente i 50 chilometri all’ora.

I provvedimenti sulla circolazione erano stati presi per ragioni di sicurezza e incolumità dei cittadini, in attesa di pianificare gli interventi di ripristino, in seguito alle verifiche tecniche dello stato del manto stradale, così da segnalare situazioni di pavimentazione ammalorata che potessero rappresentare un pericolo per la circolazione di veicoli ma anche di pedoni e ciclisti.