Il SI al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ottiene a Sassuolo il 71.72% dei consensi contro il 28,28 per cento del No.

L’affluenza alle urne nel comune di Sassuolo si era attestata al 54.64%.

Aventi Diritto 29820 100% Votanti 16295 54.64% Voti Validi 16201 99.42% Voti Nulli 47 0.29% Voti Bianchi 47 0.29% Voti Contestati 0 0.00%