Poco dopo le 13:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in città per un principio d’incendio in un appartamento di via Emilio Salgari. All’interno dell’appartamento c’era una persona. Sul posto una squadra con il rinforzo dell’autoscala e due pattuglie della Polizia di Stato. Fortunatamente non si lamentano feriti, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e, per precauzione, eseguito verifiche con termocamera.



