E’ Mario Calanca, da anni attivo nell’Associazione, il nuovo Presidente FIARC – Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – Confesercenti Modena. Lo ha eletto all’unanimità la Presidenza Provinciale nel corso della seduta che si è svolta venerdì sera. Calanca succede allo storico Presidente Provinciale Umberto Calizzani, scomparso la primavera scorsa.

Diplomato perito industriale, ha studiato economia e commercio alla Facoltà di Modena e ha lavorato come responsabile ufficio tecnico alla International Paper di San Felice sul Panaro, di cui è stato anche funzionario di vendita. Agente di commercio plurimandatario, dal 1988 Calanca segue le rappresentanze oltre che di International Paper Imballaggi in carta, anche di Macplast Imballaggi in plastica e di eurofustelle, Iscritto a FIARC Confesercenti dal 1999 e attivo in associazione anche in precedenza con l’impresa di famiglia, il nuovo Presidente è poi impegnato nel volontariato in un emporio solidale iscritto alla Rete Regionale Empori.

“Ritengo il ruolo dell’agente di commercio fondamentale per l’economia nazionale – dichiara Mario Calanca – ma la sua importanza è decisamente sottovalutata e spesso vista come ormai superata. Da più di venti anni sono in FIARC come associato e attivo in Confesercenti. Nella Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio ho ricoperto la carica di consigliere provinciale, vivendo così la realtà delle problematiche dell’intero settore”.

Dopo aver riconfermato la figura del vicepresidente, nel corso della seduta, la Presidenza Provinciale di categoria ha anche affrontato la tematica Enasarco, definendo un preciso piano di lavoro in vista delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi dell’ente.

Al neo Presidente va il sincero augurio di buon lavoro da parte di tutto lo staff di Confesercenti Modena.