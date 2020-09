Questa notte alle 2.00 ignoti individui, travisati, hanno fatto esplodere il dispositivo bancomat della Banca Popolare di Milano in Piazza della Costituzione a Mirandola. I ladri si sono dati poi alla fuga con un’auto scura. Il denaro asportato è in corso di quantificazione, in considerazione che parte di questo è rimasto danneggiato e bloccato nell’ATM. I Carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di Mirandola sono intervenuti immediatamente sul posto ed hanno attivato ricerche e indagini.



