A Sassuolo si attesta al 40,81% alle ore 23 l’affluenza assoluta per le votazioni al referendum Costituzionale previsto dall’art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Seggi chiusi, riapriranno domattina a partire dalle ore 7 per chiudere definitivamente alle ore 15.