Dal 26 al 27 settembre, in occasione di Modena Motor Gallery, in galleria centrale sarà esposta per gentile concessione di Umberto Camellini la Balilla Coppa d’Oro dell’anno 1934 con motore preparato da Vittorio Stanguellini, padre di Francesco scomparso venerdì scorso. Sarà questo il modo per ricordare una figura straordinaria che ha dato lustro alla storia dell’automobilismo sportivo.

La Balilla Coppa d’oro, un’auto dal bellissimo colore rosso fiammante, corse nel 1936 la 24 ore a Spa, in Belgio; i piloti erano il marchese Lotario Rangoni Macchiavelli e Nando Righetti mentre lo sponsor era la Scuderia Ferrari. Della squadra corse Stanguellini faceva parte anche Mario Camellini padre di Umberto. Mettendo a disposizione la Balilla Coppa d’Oro la famiglia Camellini vuole esprimere la propria amicizia e vicinanza alla famiglia Stanguellini per la scomparsa di Francesco.

MODENA MOTOR GALLERY, ISTRUZIONI PER L’USO

L'ottava edizione della Mostra/mercato d'auto e moto d'epoca Modena Motor Gallery avrà luogo presso il Quartiere fieristico modenese di viale Virgilio sabato 26 e domenica 27 settembre 2020. È organizzata da Vision Up S.r.l. in collaborazione con ModenaFiere S.r.l., in partnership con Aci Storico, Motor Valley Development e BPER Banca, con il sostegno di Camera di Commercio di Modena e Comune di Modena e con la collaborazione di Big Broker Insurance Group, ASI, Circolo della Biella, Musei Ferrari.

Conservando il biglietto di ingresso a MOTORGALLERY e presentandolo alla cassa dei supermercati e ipermercati di Modena e provincia fino al 31 dicembre 2020 si ha diritto ad uno sconto pari al costo del biglietto.