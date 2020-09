Colpaccio della Green Warriors Sassuolo, che sul campo della corazza Futura Volley Busto Arsizio prima va sotto 2-0 poi porta al match al quinto set: anche il quinto parziale è tutta una rincorsa e alla fine sono le neroverdi ad aggiudicarsi un match ricco di emozioni.

Futura Volley Busto Arsizio 2

Green Warriors Sassuolo 3

Parziali 25-22 28-26 18-25 21-25 13-15

Coach Barbolini scende in campo con Spinello in palleggio, Antropova opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro capitan Dhimitriadhi e Magazza. Il libero è Falcone.

Dall’altra parte della rete, coach Lucchini risponde con Nicolini in cabina di regia, Carletti opposto, al centro Lualdi e Veneriano, in posto quattro Michieletto e Zingaro. Il libero è Garzonio.