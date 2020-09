Proseguono, a Tagliata di Guastalla, i lavori di realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la Sp 2 e la Sp 62R, in località Tagliata. Dalle 8.30 alle 17.30 di lunedì 21 e martedì 22 settembre – per consentire lavori di sistemazione della barriera di sicurezza tra lo svincolo in ingresso alla nuova rotatoria da Tagliata e lo svincolo in uscita per Luzzara – la Provincia ha disposto la chiusura parziale di un breve tratto della sola corsia in direzione Ovest della Sp 2, denominata via Staffola, in corrispondenza della nuova rotatoria con la Sp 62R.

Nei due giorni, saranno pertanto deviati sulla Sp 62R Variante, in direzione Reggio Emilia, Novellara (per poi uscire allo svincolo per Guastalla e tenere le indicazioni per Guastalla – Ponte Po, per Dosolo di Mantova) tutti i veicoli provenienti dalla rotatoria esistente, tra la Sp 62RVar e la Sp 2 al confine tra Guastalla e Luzzara, fino alla nuova intersezione a rotatoria di Tagliata di Guastalla, nonché i veicoli in direzione Guastalla, Ponte sul Po per Dosolo.

Potranno invece continuare a transitare su via Staffola, fino all’altezza dell’intersezione con via Bonazza, i veicoli diretti alle abitazioni e/o alle attività produttive nel tratto interessato dalla chiusura, nel senso di marcia in direzione Ovest, nonché i mezzi di trasporto pubblico di linea, quelli di soccorso e di polizia in emergenza (con dispositivi acustici e luminosi inseriti), provenienti da Est e diretti verso Ovest.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.