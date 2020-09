La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 21 settembre – nell’ambito dell’intervento di consolidamento della sede viabile e della scarpata di valle sulla Sp 15 “Sparavalle – Ramiseto – Miscoso” – in località Andrella, nel comune di Ventasso, nel tratto di provinciale denominato via Lugolo si viaggerà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti saranno in vigore a partire dalle 8.30 fino al termine dei lavori da parte della Romei srl di Castelnovo Monti.

Sempre da lunedì giorno – tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 fino al 16 ottobre, senso unico alternato regolato da impianto semaforico e limite di velocità a 30 km/h anche sulla Sp 486R di Montefiorino, in località Carnione di Baiso, per l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale di regolamentazione dell’accesso alla centrale idroelettrica.

