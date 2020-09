Nella giornate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2020, è previsto l’abbattimento di due platani su viale Allegri, un platano all’interno del Parco del Popolo e un platano in viale Piave.

Le piante in questione sono infette da Ceratocistys platani, una patologia fungina particolarmente perniciosa nota con il nome di “cancro colorato del platano”, che aggredisce le piante penetrando nei tessuti più interni e provocandone rapidamente la morte. I quattro platani presentano ad oggi un evidente deperimento vegetativo, che li ha portati ad un completo disseccamento: questi difetti, rilevati in seguito ad opportune verifiche da parte di tecnici competenti, non consentono di garantire la sicurezza delle piante, né di scongiurare possibili pericoli per la popolazione.

Sentito il parere del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia, si rende pertanto necessario procedere tempestivamente all’abbattimento dei quattro esemplari, al fine di tutelare l’incolumità pubblica da possibili schianti degli esemplari ammalorati e, soprattutto, per contenere la diffusione della patologia, che si propaga molto velocemente, e limitare quindi possibili infezioni delle piante vicine. Allo stesso senso sarà posta la necessaria attenzione alla gestione del materiale di risulta, sempre nell’ottica di limitare, quanto più possibile, la possibile diffusione della problematica.

Nei prossimi giorni, inoltre, si provvederà all’abbattimento di un olmo situato nel parcheggio antistante la chiesa di San Luigi Gonzaga, all’ingresso della scuola primaria Marco Polo. L’albero si presenta al momento completamente secco.