I carabinieri della stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto una quarantacinquenne, di origini calabresi ma residente nel modenese, già nota alle forze di polizia, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, dovendo ancora espiare una pena residua di alcuni mesi di reclusione per un furto commesso in provincia di Catanzaro nel 2012.



