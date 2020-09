Fornire gli strumenti per predisporre un piano d’azione strutturato, così da permettere ad ogni singola azienda partecipante di migliorare la propria competitività, sfruttare appieno il potenziale latente e intraprendere così nuovi percorsi di crescita

Con questo obiettivo prende il via oggi l’UniCredit Academy Italia, l’iniziativa ideata da UniCredit, che prevede la partecipazione di 14 PMI ad alto potenziale operanti in diversi settori e provenienti da tutta Italia ad un corso di alta formazione manageriale SDA Bocconi.

In questa prima sessione – l’iniziativa si articola in due giornate formative al mese da qui a dicembre – sono previsti diversi cicli di lezioni individuali, tenute da docenti di ‘SDA Bocconi School of Management’, che coinvolgeranno i rappresentanti delle 14 Piccole e Medie imprese italiane ad alto potenziale selezionate.

Tra queste:

– la Poggipolini Srl, fondata a Bologna nel 1950: un’azienda specializzata in progettazione e lavorazioni meccaniche ad altissima precisione, in soluzioni tecniche per la riduzione del peso, in componenti critici e sistemi di fissaggio strutturali per i settori aerospace, automotive e motors ports. Poggipolini offre la soluzione completa: dalla progettazione alla fornitura al cliente del prodotto finito, avvalendosi di macchinari di ultima generazione e processi produttivi certificati e all’avanguardia.

– la Eles Semiconductor Equipment SpA di Todi. L’azienda, dal 1988, progetta e produce apparecchiature innovative per prove di affidabilità, apparecchi, soluzioni e servizi per l’industria dei semiconduttori.

Al termine delle lezioni su temi strategici quali la crescita dimensionale, la strategia competitiva, la gestione dei rapporti con gli stakeholder e le previsioni economico/ finanziarie, i partecipanti lavoreranno su un progetto relativo alla propria azienda, supportati da tutor di SDA Bocconi.

Francesco Giordano, Co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit ha commentato: “Mai come in questo momento le PMI italiane hanno la necessità di riattivare nuovi percorsi di crescita facendo leva su tutti i punti di forza tipici del Made in Italy: distintività, innovatività, creatività. Con l’UniCredit Academy Italia, il Gruppo vuole essere sempre più “parte della soluzione” fornendo a questi imprenditori il surplus di strumenti informativi che, in uno scenario complicato come quello attuale, possono risultare determinanti per competere con successo sui mercati”.

“Sostenere le medie aziende nel percorso di ripresa attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze è una strategia per costruire una competitività duratura e non effimera. La partnership SDA Bocconi-UniCredit è un esempio virtuoso di gioco di squadra per il rilancio del sistema Paese”, Giuseppe Soda, dean SDA Bocconi School of Management.