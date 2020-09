Anche a Fiorano Modenese è arrivato il “Voucher per lo sport”, un contributo economico rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi che praticano attività sportiva. Il Comune ha infatti colto l’opportunità arrivata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato 3 milioni di euro per l’emissione di 20 mila voucher che consentono alle famiglie in difficoltà di far proseguire l’attività sportiva ai propri figli.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre integrato la dotazione regionale di 12 mila euro con risorse proprie, così da rendere ancora più incisivo l’intervento di sostegno alla pratica motoria e sportiva giovanile del territorio.

Le famiglie Fioranesi con ISEE pari o inferiore ai 17 mila euro possono contare su un voucher del valore di 150 euro per un figlio che pratica sport, 200 euro in caso di due figli, 250 euro per tre. Un ulteriore voucher da 150 euro è previsto dal quarto figlio in poi, dove il valore ISEE da non superare viene alzato a 28 mila euro.

È importante ricordare che la possibilità di presentare domanda scade nella data di giovedì 24 settembre. Pertanto si invitano i genitori ad affrettarsi qualora fossero interessati ad usufruire di questo importante contributo, nella speranza che a nessun bambino venga impedita l’opportunità di praticare il loro sport.

Per tutte le informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito del Comune: www.comune.fiorano-modenese.mo.it