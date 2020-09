Cielo sereno o a tratti velato per il transito, da ovest verso est, di nubi alte e sottili che non impediranno un buon soleggiamento. Al primo mattino qualche addensamento in rapido dissolvimento sarà presente sui rilievi romagnoli, mentre in serata è atteso un incremento della copertura nuvolosa sui rilievi emiliani più occidentali, dove non si esclude la possibilità di qualche debole ed isolata precipitazione. Temperature: minime in diminuzione e attorno a 16/17°C sulle aree di pianura, fino a 19/20°C lungo la fascia costiera; massime stazionarie sul settore più orientale e generalmente attorno a 25/26°C, in lieve calo altrove con valori sui 26/27°C. Venti: deboli in prevalenza orientali sulla pianura, settentrionali sulla costa e sul mare dove sarà ancora possibile qualche locale rinforzo al primo mattino. Mare: mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a divenire poco mosso nel corso del pomeriggio.

(Arpae)