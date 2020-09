L’Amministrazione comunale informa che continuano gli interventi del Settore Ambiente contro la zanzara tigre, in considerazione da un lato del perdurante caldo e dall’altro dell’importanza delle attività all’aria aperta in questi mesi di emergenza Covid: a partire dalla prossima settimana saranno potenziati in particolare gli interventi presso le aree scolastiche di nidi e materne – salvo condizioni meteorologiche avverse, perché per essere efficaci devono essere eseguiti in assenza di pioggia e in condizioni di stabilità atmosferica.

In concreto l’intervento dei tecnici consisterà nella distribuzione straordinaria di prodotti larvicidi nelle caditoie posizionate all’interno delle aree scolastiche, ma anche nelle vie limitrofe comprese nel raggio di 200 metri dai plessi; inoltre saranno distribuiti, all’interno delle aree scolastiche, prodotti a base di essenze e di oli essenziali naturali, utili ad allontanare gli esemplari adulti (quella che si definisce “azione repulsiva”).

Non saranno ovviamente usati prodotti insetticidi, per evitare l’insorgere di qualsiasi effetto collaterale sulle persone, e in particolare effetti negativi sulla salute bambini, per esempio reazioni allergiche avverse.