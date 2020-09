Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11bis “Castenaso” e lo svincolo 12 “SS65 della Futa” , verso San Lazzaro di Savena.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale” in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Viale Lenin, SS9 Via Emilia e Viale Roberto Vighi;

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 “SS65 della Futa”;

dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in uscita per chi proviene da San Lazzaro e in entrata verso Casalecchio.

Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Stendhal e Via Corticella;

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Corticella e Via Cristoforo Colombo.