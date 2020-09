Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Castel San Pietro Terme sono intervenuti in via Serotti per una violenta lite tra un uomo S.N. di anni 30, celibe, cameriere, gravato da precedenti di polizia, e una donna L.M. di anni 24, nubile, in attesa di occupazione, gravata da precedenti di polizia, entrambi residenti a Castel San Pietro Terme. La lite, che da un acceso alterco è sfociata in reciproche percosse, sarebbe scaturita a seguito dell’interruzione della loro relazione sentimentale avvenuta poche settimane prima.

La donna, trasportata a cura di personale sanitario del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola, è stata riscontrata affetta da “trauma contusivo multiplo facciale con ematomi” con prognosi di giorni 15 salvo complicazioni. Dell’accaduto è stata informata immediatamente l’Autorità Giudiziaria.