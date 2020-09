Mercoledì 16 settembre, i Carabinieri di Molinella e Casalfiumanese, a conclusione di specifica attività investigativa volta a contrastare i reati in materia di produzione, coltivazione, smercio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà T.P. 20enne originario di Imola dove risiede, studente, incensurato, e N.S. 20enne originario di Bologna, residente a Casalfiumanese, in attesa di occupazione, incensurato.

I due avevano creato, in località Valsellustra del Comune di Casalfiumanese, una piantagione di circa 20 mq. con all’interno 17 piante di marijuana del peso complessivo di 14,5 Kg.

Successive perquisizioni personali e domiciliari consentivano di rinvenire: 12,07 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 9 semi di marijuana tipo “frisan duk” nella disponibilità di N.S.; 689,38 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, due siringhe contenenti 4,5 ml. di estratto di marijuana, denaro contante per euro 500,00 diviso in vari tagli, due lampade per serra, vari fertilizzanti, nella disponibilità di T.P.

La sostanza stupefacente ed il materiale utile per la coltivazione della marijuana è stato sottoposto a sequestro, mentre il denaro contante versato su libretto di deposito giudiziario.

