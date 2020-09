Sono state approvate nel corso della seduta di Giunta di martedì scorso, 15 settembre, le linee d’indirizzo per le attività in presenza nell’anno scolastico 2020/2021; pubblicate all’Albo Pretorio con delibera di Giunta n°159.

Servizi di pre scuola e post scuola per le scuole infanzia statali: dovendo privilegiare ove sia possibile “la stabilità dei gruppi/sezione”, si organizzerà il servizio di concerto con le dirigenze scolastiche per gruppi/sezioni, il pre scuola avrà inizio alle 7,30 e conclusione alle 8 e il servizio di post dalle ore 16 alle ore 18,15 per permettere la pulizia e sanificazione dei locali entro le ore 18,30 come da richiesta dei dirigenti scolastici. Tali servizi saranno avviati presumibilmente dal 5 ottobre 2020.

Servizi di pre e post scuola per le scuole primarie: in attesa di indicazioni definite e definitive su questa tipologia di servizio da parte del Ministero dell’Istruzione in merito alle misure di contenimento Covid-19, i servizi pre e post scuola, saranno avviati dal 5 ottobre 2020, nelle scuole già individuate di concerto con le Dirigenze scolastiche prima dell’avvio delle iscrizioni. Il servizio verrà organizzato, con l’utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale degli alunni e verrà avviato alle ore 7,30 fino all’inizio delle lezioni mentre il servizio post scuola inizierà dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino alle ore 18,15 per permettere la pulizia e sanificazione dei locali entro le ore 18,30, come da richiesta dei dirigenti scolastici.

L’amministrazione comunale si riserva di valutare, un prolungamento di tale orario fino alle 19 se richiesto dalle famiglie e di concerto con le dirigenze scolastiche, valutando anche le necessità delle associazioni sportive.

Trasporto scolastico: attivato dal primo giorno di scuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° che ne hanno fatto richiesta. Il servizio sarà organizzato in coerenza con la vigente normativa che prevede distanziamento di un metro all’atto della salita e discesa dai mezzi, l’obbligo della mascherina per i bambini al di sopra dei 6 anni di età, misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto, le misure di protezione per gli autisti. Sarà rispettato il coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, mentre potrà essere consentita la capienza massima del bus nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti.

Sarà attivato, per le classi trasferite presso altre sedi scolastiche (Carducci, Caduti per la libertà, Leonardo Da Vinci) uno specifico servizio di navetta gratuito. L’amministrazione garantirà la vigilanza sui mezzi, per verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli utenti nell’ambito degli appalti in essere. Sarà altresì organizzato, sulla base delle richieste avanzate dalle dirigenze scolastiche nelle conferenze di servizi, il servizio di vigilanza all’ingresso e all’uscita delle scuole a garanzia del rispetto delle norme COVID-19 da parte degli alunni (utilizzo mascherina, distanziamento), mediante ricorso a volontari singoli e/o associazioni di volontariato. L’Amministrazione sostiene i costi relativi alla copertura assicurativa, e coordina i volontari coinvolti nel progetto.

Servizio di refezione scolastica: Il servizio verrà avviato nei nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie del territorio dal primo giorno di orario completo secondo il calendario scolastico approvato dalle autorità competenti garantendo ad ogni utente una porzionatura individuale del pasto che sarà somministrato da parte degli addetti direttamente al bambino. Il pasto sarà consumato nelle mense scolastiche qualora possa essere garantito il distanziamento previsto dalla normativa in vigore, anche in doppio turno o in sezione/classe secondo le modalità concordate con le dirigenze scolastiche e la ditta appaltatrice del servizio. L’acqua sarà quella dell’acquedotto servita in caraffa dal personale docente della classe secondo le recenti disposizioni, il pane sarà imbustato in monoporzione e la frutta lavata correttamente sarà distribuita individualmente.

Servizi di inclusione scolastica: Il personale educativo assistenziale di competenza saranno in servizio per tutte le scuole di ogni ordine e grado secondo tempi e modalità concordati con le dirigenze scolastiche e la ditta appaltatrice del servizio.

Interventi e progetti per arricchire l’offerta formativa: saranno stabiliti previa concertazione con le scuole in una fase successiva non potendo al momento accedere alla scuola esperti esterni per ragioni di sicurezza.