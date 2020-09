Una nuova donazione a sostegno della Fondazione GRADE Onlus è stata consegnata nei giorni scorsi da parte dell’associazione “Am.A.Re. – Amici dell’Arte per Reggio”. L’associazione ha come obiettivo promuovere la cultura e l’arte a Reggio Emilia. È stata fondata da un’idea dell’imprenditore reggiano Achille Corradini che attualmente ne è anche il presidente e ne fanno parte diversi appassionati d’arte, imprenditori e artisti del territorio reggiano. La generosa donazione al GRADE ha inteso ricordare Massimiliano Galliani, che faceva parte dell’associazione: valente artista già conosciuto a livello internazionale, Massimiliano è scomparso a soli 37 anni lo scorso 20 agosto.

“Ringraziamo gli Amici dell’Arte per Reggio – afferma il Direttore della Fondazione GRADE Onlus, Roberto Abati – per la sensibilità e per la scelta di ricordare Massimiliano attraverso questa donazione. I fondi andranno a sostenere i progetti GRADE e in particolare l’acquisto della nuova SPECT-CT per la Medicina Nucleare, un macchinario diagnostico estremamente avanzato che consentirà di migliorare gli approfondimenti per una serie di patologie alquanto diffuse, e anche l’implementazione della PET entrata in funzione nel 2018 con l’aggiunta del “quinto anello”, che in pratica la renderà la più avanzata in Italia”.