Il Comune di Castenaso, in collaborazione e accordo con l’Azienda USL di Bologna e la U.O. Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola-Malpighi, nell’ambito della campagna regionale di screening sierologico, hanno effettuato lo scorso venerdì 11 settembre 2020 una giornata di test sierologici gratuiti per la cittadinanza.

I test sierologici servono a valutare come si è sviluppato il contagio in alcuni sottogruppi della popolazione tramite un’indagine epidemiologica, in questo caso su un campione di persone tra i 18 e 40 anni.

Al camper medico di AUSL nel parcheggio di Via XXI ottobre 1944 sono stati eseguiti 291 test sierologici con pungidito: 2 sono risultati positivi alle IgG e nessun tampone, somministrato a queste due persone, è risultato positivo.

«Un’ottima partecipazione — commenta il sindaco Carlo Gubellini — siamo felici che Castenaso abbia aderito con un così alto numero di volontari, dimostrando ancora una volta grande senso civico. Vorremmo poter offrire test gratuiti anche a fasce d’età più alte, ma siamo consapevoli che ciò comporta costi materiali e logistici importanti. La valutazione sull’opportunità di eseguirli, in ogni caso, spetta ad AUSL in linea con gli obiettivi di salute pubblica prefissati».

Presenti al mattino con il Sindaco Carlo Gubellini, il Vicesindaco Pier Francesco Prata e l’assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Lauriana Sapienza, anche il Direttore del Distretto Pianura Est facente funzioni Dr. Emanuele Ciotti, e il Direttore generale dell’azienda Usl Dr. Paolo Bordon.