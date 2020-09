Dopo il grande successo dell’iniziativa di volontariato ambientale dal titolo “PULIAMO LA BASSA”, organizzata domenica scorsa in tutti gli 8 comuni dell’Unione Bassa Reggiana, domenica 20 settembre 2020, Legambiente ha deciso di organizzare l’iniziativa di “Puliamo il Mondo” anche a Correggio, poiché “siamo tutti della stessa Terra”.

L’iniziativa si svolgerà dalle 9:30 alle 12:00 presso il Parco della Memoria, con il patrocinio del Comune di Correggio. Tutti i cittadini ed in particolare le famiglie e gli alunni delle scuole, sono invitati a partecipare alle operazioni di pulizia del Parco. L’evento vedrà la partecipazione di più gruppi di volontariato ambientale presenti sul territorio, nonché del neonato gruppo di Plogging di Legambiente, che ogni domenica, (a partire da domenica 19 luglio), si occupa di rendere più puliti i parchi e i quartieri di Correggio raccogliendo cartacce, mozziconi di sigarette, plastica, lattine e bottiglie, mentre cammina per la città.

“Dedicare un paio d’ore del proprio tempo per fare del bene al nostro pianeta è entusiasmante. Sarà una grande occasione per fare squadra tutti insieme “uniti per l’ambiente”, perché siamo tutti della (e sulla) stessa Terra” dichiarano i “plogger” di Legambiente.

Non è necessario prenotarsi prima. Chi vuole partecipare si può presentare il giorno stesso e dovrà compilare un foglio di presenza per protocollo covid-19.

IL RITROVO È PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA FAZZANO 5 A CORREGGIO ALLE ORE 9:30 PER FINIRE CIRCA ALLE 12:00.

Per informazioni contattare: info@legambientereggioemilia.it – tel. 0522431166 o Bokar al numero 3485738613 email: bokar.francesco@gmail.com