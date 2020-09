Ad inizio giornata nuvolosità in rapido dissolvimento sui rilievi romagnoli, qualche locale addensamento sarà ancora possibile anche sulle aree pianeggianti centro-orientali della regione, soleggiato altrove. Il resto della giornata sarà poi caratterizzato dalla presenza di cielo sereno o poco nuvoloso sull’intero territorio. Temperature: minime in lieve aumento con valori attorno a 21/22°C sulla pianura, fino a 23°C sulla costa; massime in leggero calo, maggiormente avvertibile sul settore più orientale dove avremo valori tra 25°C e 27°C, sul resto della regione valori ancora attorno a 28/29°C. Venti: deboli in prevalenza orientali sulla pianura, deboli a tratti moderati da nordest sul mare e lungo la costa. Mare: mosso, localmente molto mosso al largo ad inizio e a fine giornata.

(Arpae)