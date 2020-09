Pizza Festival, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta e la PIZZA, sara a Bologna da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2020 (ven. dalle 18,00 alle 24,00 – sab. e dom. dalle 12,00 alle 24,00).

IL FORMAT “PIZZA FESTIVAL”

L’originale Pizza Festival di Bologna sara una vera e propria festa della pizza preparate

in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla più sottile

Toscana, alla focaccia ligure.

Dieci forni, sempre accesi, 30 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno

pizze, negli stand predisposti ai Giardini Parker Lennon di Bologna (ingresso da via Vezza,

6), da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità

della pizza.

LA LOCATION GIARDINI PARKER LENNON

I Giardini Parker Lennon nel quartiere San Donato sono una storia di rigenerazione

di spazi urbani, di partecipazione attiva dei cittadini e di vivacità culturale di un territorio e

delle sue associazioni. Ingresso predisposto sa Via Vezza, 6.

Puoi arrivare a Giardino Parker-Lennon con Bus o Treno. Queste sono le linee e i percorsi

che hanno fermate nelle vicinanze -101, 20, 21 (Bus) -R,S2 A,S2 B,S4 A,S4 B(Treno)

BONTA’ E TRADIZIONE

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti,

i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari.

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che

rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da

qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno e in continua crescita.

Nell’ambito della manifestazione ci sara uno stand dedicato alla birra italiana e dei truck

Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori

food con arrosticini e grigliate (per chi non gradisse la pizza).

SICUREZZA E GESTIONE COVID-19

L’evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di

Covid-19. Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina, all’interno dell’evento

troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle

normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e sara rispettata la

distanza interpersonale di almeno 1 metro.

PIZZA PATRIMONIO UNESCO

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA e stata ufficialmente riconosciuta come Specialita tradizionale

garantita della Comunita Europea, n e l 2 0 1 7 il Comitato Intergovernativo per la

Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto:

“L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanità

trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla

comunità un senso di identità e continuità, e di promuovere il rispetto per le la diversità

culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del

2003”.

Info: E-MAIL pizza.festival.tour@gmail.com • INFO EVENTO FB: Pizza Festival