Lunedì 21 settembre si insedierà il cantiere per il rifacimento degli asfalti di via Gramsci nel centro di S.Ilario.

L’intervento costituisce la prima importante tappa della riqualificazione di via Gramsci delineata dall’Amministrazione lo scorso luglio. Via Gramsci è una zona fondamentale per il paese con la presenza di Stazione Ferroviaria, Scuola Media, alta densità abitativa, attività commerciali. Nei pressi della Stazione, sorgerà, inoltre, la nuova sede dell’istituto scolastico D’Arzo-Grafici.

I lavori di asfaltatura proseguiranno ad ottobre anche in via Roma tra via Emilia e via Podgora. I lavori termineranno il 30 ottobre.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento, verrà istituito il senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto semaforico, se necessario, in modo da consentire il transito dei veicoli.

Le date per lo svolgimento dei lavori saranno le seguenti:

1. via GRAMSCI, corsia avente direzione da via Roma verso la Stazione ferroviaria

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì 21/09/2020 al venerdì 25/09/2020

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì 28/09/2020 al venerdì 02/10/2020

2. via GRAMSCI, corsia avente direzione dalla Stazione ferroviaria verso via Roma.

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì 05/10/2020 al venerdì 09/10/2020

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì 12/10/2020 al venerdì 16/10/2020

1. via ROMA, tratto compreso tra la S.S.9 via Emilia e via Podgora, direzione Reggio Emilia.

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì 19/10/2020 al venerdì 23/10/2020

2. via ROMA, tratto compreso tra la S.S.9 via Emilia e via Podgora, direzione Parma.

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì 26/10/2020 al venerdì 30/10/2020

