In occasione del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 per l’utilizzo dei locali scolastici dell’Istituto Sergio Neri come seggi elettorali, sono stati disposti, in accordo con l’Amministrazione e la Dirigenza Scolastica, degli ingressi separati per le classi in modo da evitare la chiusura totale del servizio.

Lunedì 21 Settembre a San Possidonio è prevista la sospensione delle lezioni solo per la classe 3^A della sc. Secondaria I° grado; martedì 22 le lezioni riprenderanno per tutte le classi secondo le normali modalità.