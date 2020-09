E’ cominciato il countdown per Formigine Senza Frontiere 2020, la kermesse che per la prima volta porterà nelle piazze e nei luoghi simbolo del nostro territorio una serie di eventi dedicati alla Pace ed alla Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’associazione Oghogho Meye Onlus.

Si parte lunedì 21 settembre, alle ore 18 in Piazza Calcagnini, con il flash mob ‘Take care, accetta la pace e condividi’ organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Pace. A seguire la ‘Lectio Magistralis sulla pace e sulla non violenza’ con ospiti d’eccezione Guido Barbera e Francesco Cavalli, primo passo di un sentiero che porterà, nell’arco di una settimana, ad un tavolo di confronto arricchito dall’esperienza degli approfondimenti e degli eventi precedenti.

Mercoledì 23 settembre alle ore 16, si terrà la call conference internazionale riservata ad alcune associazioni formiginesi, unitamente a rappresentanti dei Comuni di Verden, Kilkenny e Warwick. L’evento è stato reso possibile dal sostegno della Regione Emilia-Romagna e grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0. Giovedì sera sarà poi il momento di ricevere un’onorificenza che rappresenta una conferma della vicinanza della città all’Europa: alle ore 20.00 all’inizio della seduta del consiglio comunale presso il Castello sarà consegnata la Placca d’onore alla Città di Formigine da parte di un rappresentante del Consiglio d’Europa. Sarà possibile seguire la cerimonia sui canali social del Comune.

Venerdì 25 settembre il Castello ospiterà per tutta la giornata un evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 con il Patrocinio del Comune di Modena, come tappa provinciale degli ‘Stati generali della Solidarietà e Cooperazione’. Parteciperà in collegamento Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Proprio ‘Il valore delle reti di solidarietà e cooperazione internazionale nella sfida dopo l’emergenza Covid’ (questo il titolo dell’evento), sarà fondamentale per l’elaborazione del documento programmatico (come contributo all’Evento finale nazionale degli Stati Generali della Cooperazione Internazionale previsto per febbraio 2021), ma potrà essere un ulteriore spunto di riflessione per l’incontro del giorno successivo.

Sabato infatti, a partire dalle ore 16 presso Villa Benvenuti, si terrà l’evento conclusivo di questo Festival: ‘Agorà degli abitanti della Terra’, un tavolo di lavoro dove tutti i partecipanti saranno chiamati a discutere e confrontarsi su tematiche legate alla cittadinanza attiva ed educazione alla pace. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del Comune di Formigine, scrivendo a ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it (Ufficio Europa e Relazioni Internazionali).